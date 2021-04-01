В Тюменской области за первые три месяца снизилось почти на 10% число преступлений

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 9,7% снизился уровень преступности в Тюменской области за три месяца 2021 года. Как сообщает региональная прокуратура, самым распространенным видом преступлений, по- прежнему, является кража чужого имущества - 1 тыс. 648, на втором месте мошенничества - 941, на третьем - наркопреступления - 545.

Всего, согласно статистике, на территории области зарегистрировано 5 тыс. 707 преступлений, что на 614 меньше, чем за три месяца 2020 года.

Снижение преступности отмечено на 19 территориях региона, в том числе в Тюмени – на 6%, Тюменском районе – на 3%, Тобольске и Тобольском районе - на 22,4%, Ишиме и Ишимском районе – на 20,8%, в Ялуторовске и Ялуторовском районе – на 18,3%.

В целом на 3,6% сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, на 41,7% - убийств, на 14,2% - краж чужого имущества, на 35,2% - грабежей.

На 20,1% снизилось число криминальных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 44,6% - в состоянии наркотического опьянения. На 24,2% сократилась преступность в общественных местах, на 9,3% меньше преступлений совершено на бытовой почве.

На 21,7% возросло количество хищений, совершенных с использованием сети Интернет. За три месяца 2021 года зарегистрировано 1 тыс. 202 преступления, что составляет 1/5 от общего количества всех зарегистрированных преступлений.