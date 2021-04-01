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Подростки помогли потушить пожар в тобольском селе

Общество, 18:49 23 апреля 2021

администрация Тобольского района

Двум подросткам, оказавшим помощь в ликвидации природного пожара в с. Малая Зоркальцева, вручили благодарности, сообщает администрация Тобольского района.

Ребята помогали бороться с огнем, который подошел к населенному пункту. Ученик девятого класса Иван Сапожников о начале пожара узнал из сельского чата. Школьник отпросился с уроков и побежал на помощь.

администрация Тобольского района

Студенту второго курса Тобольского многопрофильного техникума Арслану Хамиеву об огне возле села сообщила мама. Молодой человек взял ведра с водой и пошел тушить пожар.

Глава муниципалитета Леонид Митрюшкин поблагодарил ребят за смелость и неравнодушие: "Спасибо вам за проявленную смелость, гражданскую позицию и неравнодушное отношение к своему селу, односельчанам. Мы вами гордимся!"

Злоумышленник, который поджег сухую траву, задержан и привлечен к ответственности.

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# лесной пожар , пожароопасный сезон , Тобольский район

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