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ТюмГУ и университеты Кореи расширят программу обмена студентами

Общество, 15:48 23 апреля 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Соглашение о сотрудничестве между ТюмГУ и Почетным консулом Республики Корея в Тюмени подписали ректор ТюмГУ Иван Романчук и Игорь Самкаев. Документ выражает общие намерения и интересы сторон в области культуры, науки, образования, информации и спорта, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Сейчас мы будем работать над тем, чтобы обмен студентами, профессорами, учеными стал более интенсивным, это безусловно пойдет на пользу и ТюмГУ, и нашему региону", - сказал Иван Романчук.

Игорь Самкаев отметил, что взаимодействие с ТюмГУ направлено на популяризацию корейской культуры и расширение возможности обучения корейскому языку.

"На текущий год запланирован ряд мероприятий широкого спектра: от совместной организации национальных корейских праздников Чусок и Дня корейской письменности до подписания меморандумов о сотрудничестве между Тюменским государственным университетом и несколькими ведущими вузами Республики Корея", - сказал он.

Тесное взаимодействие с Республикой Корея началось в 2018 году. После открытия Корейского центра госуниверситет и вузы республики активно обменивались студентами, специалистами, участвовали в научных мероприятиях. Студенты ТюмГУ проявили большой интерес к истории и культуре Кореи, поэтому корейский язык был включен в список основного языка региона специализации направления подготовки бакалавров "Зарубежное регионоведение".

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# Иван Романчук , Игорь Самкаев , Республика Корея , ТюмГУ

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