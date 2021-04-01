Подготовкой специалистов для физкультуры и спорта займется ТюмГУ с Ассоциацией фитнес-операторов России

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

ТюмГУ будет сотрудничать с Ассоциацией фитнес-операторов России в подготовке высококвалифицированных кадров для сферы физической культуры, спорта и фитнеса и пропаганды здорового образа жизни, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Соглашение о сотрудничестве подписано в ходе официального визита президента ассоциации Ольги Киселевой.

За пять лет институтом физической культуры ТюмГУ по заказу фитнес-сообщества региона проведены пять программ повышения квалификации, на которых прошли обучение более 300 специалистов, работающих в сфере физической культуры, спорта и фитнеса. Ожидается, что в ближайшее время появится единый интернет-ресурс, за счет которого возможна реализация идеи организации централизованного фитнес-сообщества на территории области.

"Ситуация взаимодействия власти и бизнеса фитнес-индустрии – это ключевой тренд, начиная примерно с 2020 года. Фитнес-индустрия как отрасль относилась настороженно к взаимодействию с властями. Но 2020 год показал, что в эту сторону можно и нужно смотреть. И сейчас ключевая деятельность общероссийской ассоциации – в том, чтобы наладить это взаимодействие", - отметила Ольга Киселева.