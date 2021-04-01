Россия восстанавливает авиасообщения с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Россия и Египет договорились полностью наладить двусторонние перелеты в результате телефонного разговора президентов стран Владимира Путина и Абдельфаттаха Сиси, сообщает kremlin.ru.

С учетом завершившейся совместной работы по обеспечению высоких стандартов авиационной безопасности в египетских аэропортах достигнута принципиальная договоренность о восстановлении полноформатного авиасообщения между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет, что отвечает дружественному характеру отношений двух стран и народов. Условлено, что компетентные службы отработают практические параметры возобновления рейсов из России в города Хургада и Шарм-эль-Шейх.