В Тюмени волонтеры собирают фотографии о Текутьевском кладбище

| Фото: музей воспоминаний "Мы жили" ВКонтакте | Фото: музей воспоминаний "Мы жили" ВКонтакте

Волонтеры музея воспоминаний "Мы жили" собирают фотографии о Текутьевском кладбище, которому в 2021 году исполняется 136 лет со дня основания. Они готовы принять снимки с похоронными процессиями, общими планами некрополя.

Волонтеры хотят собрать данные о захороненных людях и создать мобильное приложение в виде путеводителя по кладбищу.

Поисковиков также интересуют истории о Текутьевском кладбище, которые кому-то из тюменцев могли рассказывать старожилы, бабушки, дедушки. Истории и фотографии горожан просят присылать на электронную почту tekutevskoe@gmail.com.

Текутьевское кладбище является признанным памятником истории, сообщает издание "Тюменская область сегодня".