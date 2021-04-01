  • 24 апреля 202124.04.2021суббота
  • USD75,0893
    EUR90,4676
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Голышмановский округ за развитие НКО стал вторым в УФО

Общество, 14:08 24 апреля 2021

благотворительного фонда поддержки местных сообществ «НАШЕ ВРЕМЯ» | Фото: благотворительного фонда поддержки местных сообществ «НАШЕ ВРЕМЯ»

Второе место получил Голышмановский городской округ за программу развития НКО среди шести регионов УФО на межрегиональной конференции "От Ресурсных Центров для НКО к Центрам развития местных сообществ УрФО" в Тюмени.

Исполнительный директор Голышмановского благотворительного фонда поддержки местных сообществ "НАШЕ ВРЕМЯ", координатор муниципального ресурсного центра Ольга Бадрызлова рассказала о том, что ресурсный центр создан для взаимодействия активных граждан, власти и бизнеса в целях улучшения качества жизни на территории, укрепления некоммерческого сектора в округе. В 2021 г. на территории округа будет воплощено в жизнь более 50 проектов, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:14 24.04.2021В Тюмени скончалась пожилая женщина с коронавирусом
16:10 24.04.2021Тюменцы провели субботник сквере Воздушно-десантных войск
15:47 24.04.2021Проект ТИУ и "Газпром нефти" стал лучшим на всероссийском конкурсе
14:26 24.04.202149 человек заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки