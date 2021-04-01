Голышмановский округ за развитие НКО стал вторым в УФО

| Фото: благотворительного фонда поддержки местных сообществ «НАШЕ ВРЕМЯ» | Фото: благотворительного фонда поддержки местных сообществ «НАШЕ ВРЕМЯ»

Второе место получил Голышмановский городской округ за программу развития НКО среди шести регионов УФО на межрегиональной конференции "От Ресурсных Центров для НКО к Центрам развития местных сообществ УрФО" в Тюмени.

Исполнительный директор Голышмановского благотворительного фонда поддержки местных сообществ "НАШЕ ВРЕМЯ", координатор муниципального ресурсного центра Ольга Бадрызлова рассказала о том, что ресурсный центр создан для взаимодействия активных граждан, власти и бизнеса в целях улучшения качества жизни на территории, укрепления некоммерческого сектора в округе. В 2021 г. на территории округа будет воплощено в жизнь более 50 проектов, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".