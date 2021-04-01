Тюменские спасатели тушили условный пожар на нефтеперекачивающей станции
38 человек и восемь единиц техники приняли участие в пожарно-тактических учениях на на нефтепродуктоперекачивающей станции "Тюмень" АО "Транснефть-Сибирь", сообщает региональное МЧС.
По легенде учений, в результате грозового разряда, попавшего в крышу одного из резервуаров с нефтью, произошел взрыв и возгорание паровоздушной смеси. Возникла угроза распространения огня на соседние резервуары.
Об условной чрезвычайной ситуации были оповещены экстренные службы. Первым к месту "аварии" прибыл дежурный караул 127-й пожарной части, затем на территорию объекта прибыли подразделения 32-го пожарно-спасательного отряда.
Совместными силами они остановили распространение "пожара" и приступили к его ликвидации. В финале учений были подведены итоги, все участники данного мероприятия получили положительную оценку.