Проект "Капитаны бизнеса" помогает в реализации инвестиционной стратегии Тюменской области

с личного аккаунта Андрея Пантелеева в Instagram с личного аккаунта Андрея Пантелеева в Instagram

Проект "Капитаны бизнеса" помогает в реализации инвестиционной стратегии Тюменской области. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев по итогам участия в работе проекта в Ишиме.

"Важно, чтобы инвестиционная стратегия Тюменской области, совместно разработанная с предпринимателями, была внедрена и реализована в ближайшее время. И этот "капитанский" проект, как раз тот самый инструмент, с помощью которого мы работаем с муниципалитетами. Также сейчас ведётся активная работа по обновлению инвестиционных профилей муниципалитетов – это параллельный этап внедрения нашей стратегии", - написал Андрей Пантелеев в своем аккаунте в Instagram.

"Капитаны бизнеса" уже пообщались с предпринимателями 12 муниципальных образований области. Во время работы в Ишиме Андрей Пантелеев отметил, что по ряду перспективных направлений территория не уступает Тюмени и Тобольску. Ишимцы активные, креативные, знают, чего хотят и готовы вкладываться в развитие своего бизнеса.

"Крупные региональные предприниматели начинали с малого. Капитанский проект, как раз позволяет молодым, малым или средним предпринимателям услышать их истории успеха от первых лиц. Такое общение может стать началом интеграции. Потому как многие состоявшиеся предприниматели готовы делиться не только опытом, но и своими технологиями. Они готовы становиться партнерами. Важно, что проект стирает границы между разными бизнесами, создаёт перспективы создания новых коопераций в регионе", - говорит замгубернатора Тюменской области.

Анжела Лебедева