Всемирная неделя иммунизации стартует в Тюменской области 26 апреля

Фото пресс-службы ГБУЗ ТО «Областная больница №19» Фото пресс-службы ГБУЗ ТО «Областная больница №19»

Тюменская область присоединится к Всемирной неделе иммунизации, которая начнется 26 апреля. Девиз акции - "Предупредить. Защитить. Привить", а задача – подчеркнуть важнейшее значение вакцинации для профилактики заболеваний и защиты жизни людей, сообщает пресс-служба областной больницы №19.

Ежегодно специалисты областной больницы №19 проводят плановую вакцинацию юных жителей Тюменского района - 30 тыс. 166 детей, в том числе 1 тыс 297 ребятишек в возрасте до года, 6 тыс. 546 воспитанников детских дошкольных учреждений и 18 тыс. 446 школьников.

За три месяца 2021 года в Тюменском районе родилось 300 детей. Всем новорожденным, если нет медотвода, прививки ставятся согласно национальному календарю вакцинации. В него входят прививки от 11 управляемых инфекций, таких как: туберкулез, гепатит В, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, корь, эпидемический паротит, краснуха, грипп, хиб-инфекция.

"При первом патронаже участковые врачи-педиатры разъясняют родителям, какие прививки необходимо получить малышу до года. Вакцинация проводится в дни "здорового ребенка", чтобы минимизировать риски инфицирования. Мам и папа заранее информируем об этом дне и приглашаем в прививочный кабинет. Непосредственно перед самой прививкой ребенок осматривается врачом: нужно убедиться, что малыш здоров и противопоказаний к введению вакцины нет. Такой подход значительно снижает риск побочных эффектов и реакций на введение препаратов. В один день можно провести как одну, так и сразу несколько прививок - обычно их делают комбинированными вакцинами", - рассказала районный педиатр Нина Грекова.

Вакцинация детей проводится не только в рамках национального календаря по возрасту, но и по эпидемическим показаниям. К последним относятся прививки, проводимые при вспышках таких инфекционных болезней, как корь, бруцеллез, менингит, в качестве экстренной профилактике, если ребёнок контактировал с больным опасной инфекцией. Также может проводиться профилактическая вакцинация в районах, где высокий риск заразиться определенными инфекционными болезнями.

"В календаре вакцинации прописаны прививки как для детей, так и для взрослых разного возраста. Он является руководством к действию для всех педиатров, терапевтов и семейных докторов, занимающихся вопросами иммунизации детей и взрослых", - отметил заместитель главного врача больницы Сергей Черных.

В рамках Всемирной недели иммунизации в областной больнице №19 пройдут мероприятия, направленные на повышение уровня знаний населения по вопросам вакцинопрофилактики.