Екатерина Костылева представит Тюменскую область на Всероссийском конкурсе "Учитель года - 2021"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Учитель физики тюменской гимназии № 16 Екатерина Костылева представит регион на Всероссийском этапе главного профессионального педагогического конкурса страны - "Учитель года России-2021". Лучших учителей и воспитателей области наградили дипломами и призами в мультицентре "Контора пароходства" 24 апреля.

Конкурсные испытания проходили с 19 по 23 апреля в центрах повышения профмастерства, в том числе в Ишиме и Тобольске, а также на базе школы № 88 и гимназии № 16 в Тюмени. На первом этапе конкурса соперничали 152 участника, представлявшие все муниципалитеты региона. В суперфинале в девяти номинациях выступали 40 человек.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как отметил руководитель департамента образования Тюменской области Алексей Райдер, в 2021 году у конкурса появились новые номинации: "Молодой руководитель" и "Классный руководитель".

"Даже в составе привычных номинаций мы немного пересмотрели и оптимизировали подходы и требования, - говорит он. - Например, актуализировали требования к номинации "Педагог-психолог". Новая номинация "Классный руководитель" - это общефедеральное требование и, в том числе, поручение президента страны, которое мы в нашем регионе выполняем с начала этого учебного года. Однако важно не только выплачивать ежемесячную доплату за классное руководство, перезагружать внутреннюю начинку этой работы. И конкурс в этом отношении для нас является экспериментальной площадкой демонстрации лучших практик".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Победителем областного этапа конкурса в номинации "Учитель года" стала Екатерина Костылева, учитель физики гимназии № 16. Она представит Тюменскую область в финале конкурса "Учитель года России-2021".

Отметим, что за ее плечами - победа в городском конкурсе, в 2020 году Екатерина Костылева одержала победу в президентском конкурсе "Лучшие учителя России", а также стала победителем конкурса "Современный педагог".

"Самым сложным испытанием конкурса было найти что-то свое, индивидуальное, чем можно удивить, - рассказала она. - Сейчас у меня еще есть время, чтобы осознать участие во всероссийском этапе конкурса".

В номинации "Педагогический дебют года" победу одержали Александра Асмус, воспитатель тюменского детского сада № 61 и учитель истории и обществознания школы № 15 Александр Битдорф.

Отметим, что часть испытаний конкурса прошла в дистанционном формате в связи с введенными в регионе ограничениями.

Николай Ступников