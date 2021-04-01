Тюменцы провели субботник сквере Воздушно-десантных войск

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

В сквере Воздушно-десантных войск по ул. Широтной, навели порядок ветераны ВДВ. Участие в субботнике вместе с сослуживцами принял депутат Государственной думы Иван Квитка, сообщает администрация Тюмени.

Как рассказал полковник, ветеран инженерных и воздушно-десантных войск, член Общественной палаты Тюмени Анатолий Пусев, подобные субботники проводятся ветеранами ВДВ регулярно.

Напомним, что сквер был создан по их инициативе, а в 2020 году в нем установили памятник Герою Советского Союза, командующему ВДВ генералу Василию Маргелову.