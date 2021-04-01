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В Тюмени волонтеры высадили саженцы трехцветного канадского клена в ОКБ №2

Общество, 20:35 24 апреля 2021

ТРО партии "Единая Россия"

Саженцы трехцветного канадского клена высадили волонтеры партии "Единая Россия" вместе с врачами ОКБ №2 в Тюмени 24 апреля, во всероссийский субботник.

Как рассказал в Instagram секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов, саженцы появились у приемного отделения больницы. В высадке участвовали главный врач Роман Паськов, руководитель службы оказания экстренной и неотложной помощи Антон Терехин, сотрудники больницы и первичного отделения партии №24.

"Надеюсь, что деревья, которые мы высадили, приживутся и будут радовать и пациентов, и медицинских работников. Яркая зелень клёнов символизирует проект "Краски жизни", в рамках которого волонтеры под руководством координатора Антона Терехина делают замечательные, добрые дела — проводят мастер-классы для детей в стационарах, помогают ветеранам и пожилым пациентам", - говорит Андрей Артюхов.

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По его словам, предложение главы Тюмени, секретаря городского отделения партии Руслана Кухарука – тиражировать проект "Краски жизни" по всему региону – будет поддержан.

Анжела Лебедева

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# Андрей Артюхов , высадка деревьев , клен , субботник , ТРО партии Единая Россия

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