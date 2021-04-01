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Балконные огурцы, томаты, перцы предлагают агрономы тюменским дачникам

Общество, 11:09 25 апреля 2021

ИА "Тюменская линия"

Огурцы, томаты и перцы, которые могут благополучно расти и давать урожай в условиях городской квартиры, предлагают тюменцам агрономы студии ландшафтного дизайна, декора и флористики "Зелень". Несколько сортов популярных культур представили они на открытии дачного сезона под крышей рынка "Алебашевский" 24-25 апреля.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" агроном студии "Зелень" Екатерина Мингалева, в это время дачники, проявляя интерес к рассаде, переживают за ее сохранность.

"У нас представлены балконные сорта – это удобно, они могут цвести и плодоносить в условиях квартиры. Огурцы самоопыляющиеся и с этим совсем нет никаких проблем. Из томатов и перцев новые сорта – "Желтая шапочка" и "Балконная радость" - их можно выращивать и на балконе, и в теплице, и в открытом грунте. И плодоносят они круглый год", - говорит она.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Для украшения дачного участка агрономы подготовили декоративные растения - петунья, виолы, бархатцы, калибрахоа. Как заметила специалист, это популярные цветы, востребованные у жителей региона и акклиматизированные.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Для открытия дачного сезона студия "Зелень" заказала из Голландии экзотические растения - это орхидеи "Фаленопсис", мухоловки, цветущие кактусы и настоящий кофе.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Напомним, открытие дачного сезона на территории рынка "Алебашевский" проходит 24 и 25 апреля. Из заявленных 30 организаций свою садовую, огородную продукцию, рассаду, инвентарь представили всего около десятка.

Как заметили сотрудники студии "Зелень" свой сезон на рынке "Алебашевский" они откроют на постоянной основе 14-15 мая.

Анжела Лебедева

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# дачный сезон , ландшафтный дизайн , огурцы , рассада , студия декора

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