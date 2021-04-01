Юных тюменцев приглашают на танцевальный конкурс

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Стать участниками конкурса "Танцуй, класс!" предлагают школьникам Тюменской области. Организуют его Российское движение школьников и компания Yummy United.

Как пояснили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в региональном отделении РДШ, для участия ребятам нужно собрать танцевальную команду в своем классе из двух и более человек. Затем по ссылке нужно выбрать одну из двух композиций "Мотор поколения РДШ" или "Песню Yummy United" и придумать танец.

"Школьники должны придумать танец, отрепетировать его, а 1 мая вместе со своей командой выйти на улицу и показать яркий перформанс в интересных костюмах под выбранную композицию. Выступление нужно записать на видео и опубликовать в социальных сетях ВКонтакте, Instagram или TikTok до 3 мая. Обязательно указать хештеги #ТанцуйКласс, #РДШ, #YummyUnited", - рассказали организаторы.

Итоги конкурса подведут 6 мая. Лучшая команда получит холодильник сырков для своего класса от Yummy United. Всем победителям вручат брендированные мерчи. А у школьников в возрасте от 8 до 12 лет появится шанс попасть в совет директоров Yummy United.

Любовь Голышева