55 случаев COVID-19 зарегистрировали в Тюменской области за сутки

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

У 55 человек подтвердилась коронавирусная инфекция за минувшие сутки. Всего в России выявлено 8 тыс. 780 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

13,3% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 332 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 тыс. 540 человек.

В Москве болезнь выявили у 2 тыс. 526 человек, в Санкт-Петербурге - у 701, в Московской области - у 611.

В Челябинской области заболели 110 человек, в Свердловской области - 118, в Ханты-Мансийском автономном округе - 60, в Курганской области - 37, в Ямало-Ненецком автономном округе - 17.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 762 тыс. 569 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 108 тыс. 232 летальных исхода, выздоровели 4 млн 388 тыс. 8 человек.