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Для тобольских школьников пройдет "Урок цифры"

Общество, 15:42 26 апреля 2021

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

"Цифровое производство" станет темой "Урока цифры", который пройдет для тобольских старшеклассников на базе школы № 16 27 апреля. Его проведут представители компании СИБУР, сообщает АСУ Тюменской области.

Ребята узнают, как работают автоматизированные системы управления технологиями, контрольно-измерительные приборы и беспилотные летательные аппараты, а также о том, как устроено современное предприятие.

Эксперты поделятся со школьниками опытом работы специалистов в сфере IT, объяснят почему стоит выбрать эту профессию, и что для этого нужно знать и уметь.

Урок будет транслироваться в прямом эфире, присоединиться сможет каждый желающий здесь.

Все желающие могут пройти "Урок цифры" онлайн на официальном сайте урокцифры.рф Задания будут доступны до 30 апреля.

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# СИБУР , урок цифры

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