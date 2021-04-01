Для тобольских школьников пройдет "Урок цифры"
"Цифровое производство" станет темой "Урока цифры", который пройдет для тобольских старшеклассников на базе школы № 16 27 апреля. Его проведут представители компании СИБУР, сообщает АСУ Тюменской области.
Ребята узнают, как работают автоматизированные системы управления технологиями, контрольно-измерительные приборы и беспилотные летательные аппараты, а также о том, как устроено современное предприятие.
Эксперты поделятся со школьниками опытом работы специалистов в сфере IT, объяснят почему стоит выбрать эту профессию, и что для этого нужно знать и уметь.
Урок будет транслироваться в прямом эфире, присоединиться сможет каждый желающий здесь.
Все желающие могут пройти "Урок цифры" онлайн на официальном сайте урокцифры.рф Задания будут доступны до 30 апреля.