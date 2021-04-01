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В Тюменской области за сутки уничтожено более 6 тыс. га из-за 70 природных пожаров

Общество, 13:31 26 апреля 2021

rosleshoz.ru

70 природных и ландшафтных пожаров зафиксировали в Тюменской области за сутки, 25 апреля. Огнем уничтожено более 6 тыс га, сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

25 апреля в районе выезда из Тюмени в сторону Велижанского и Тобольского трактов площадь возгорания полей составила более 83 га. Из-за сильного задымления между развязкой Велижанского и Тобольского трактов было перекрыто дорожное движение, которое восстановлено после 17 часов.

Всего с начала 2021 года в Тюменской области произошло 63 лесных и 379 ландшафтных пожаров, общая площадь возгорания более 85 тыс. га.

Напоминаем, в регионе с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запрещено посещать леса, возводить открытый огонь на дачных и приусадебных участках.

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# Андрей Михнович , пожароопасный сезон

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