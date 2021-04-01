Ишимцы выберут дизайн-проект сквера Майского
В Ишиме стартовало рейтинговое голосование по благоустройству сквера Майского 26 апреля, оно продлится до 30 мая.
Сквер разобьют в 2022 году в квартале улиц Калинина, Большой, Котовского и проезда Майского, сообщает в своем аккаунте в Instagram глава муниципалитета Федор Шишкин и приглашает ишимцев принять участие в голосовании.
"Здесь планируется создание функциональных зон для горожан разных возрастов, комплексное благоустройство с установкой спортивных и игровых площадок", - отметил он.
Сквер будут освещать парковые фонари, оборудованные энергосберегающими лампами.
Напомним, сквер Майский – не первая общественная территория, которую создадут по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". В 2020 году город украсил бульвар Белоусова, который стал одним из любимых мест отдыха ишимцев.
Инна Кондрашкина