Ишимцы выберут дизайн-проект сквера Майского

| Фото: администрации Ишима | Фото: администрации Ишима

В Ишиме стартовало рейтинговое голосование по благоустройству сквера Майского 26 апреля, оно продлится до 30 мая.

Сквер разобьют в 2022 году в квартале улиц Калинина, Большой, Котовского и проезда Майского, сообщает в своем аккаунте в Instagram глава муниципалитета Федор Шишкин и приглашает ишимцев принять участие в голосовании.

"Здесь планируется создание функциональных зон для горожан разных возрастов, комплексное благоустройство с установкой спортивных и игровых площадок", - отметил он.

Сквер будут освещать парковые фонари, оборудованные энергосберегающими лампами.

Напомним, сквер Майский – не первая общественная территория, которую создадут по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". В 2020 году город украсил бульвар Белоусова, который стал одним из любимых мест отдыха ишимцев.

| Фото: администрации Ишима | Фото: администрации Ишима

Инна Кондрашкина