Первый этап опрессовок начнется в Тюмени 17 мая

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей начнется в Тюмени 17 мая. Он продлится две недели, сообщает пресс-служба УСТЭК.

Столько же по времени займет и второй этап, который стартует 31 мая. Последующие пять этапов рассчитаны на 12 дней. Третий этап начнется 14 июня, четвертый – 28 июня, пятый – 12 июля, шестой – 26 июля, седьмой – 9 августа. Завершить опрессовки в Тюмени планируется 20 августа.

График отключений горячего водоснабжения с адресами опубликован на сайте компании УСТЭК. Гидравлические испытания тепловых сетей проводятся по требованию законодательства РФ ежегодно в межотопительный период.

Тюменцам напоминают, что причиной временного отсутствия горячей воды в некоторых домах летом может стать проведение капитальных ремонтов на тепловых сетях. Время, которое требуется для замены участков теплотрасс, зависит от сложности объектов - их протяженности, диаметра, наличия вблизи смежных коммуникаций.

Составляя график отключения горячей воды в летние месяцы, специалисты УСТЭК синхронизируют даты проведения гидравлических испытаний со временем капитальных ремонтов там, где это возможно. Задача - максимально сократить сроки отключения ГВС потребителям.