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Производство новой марки черного полиэтилена освоили в Тобольске

Экономика, 17:19 26 апреля 2021

ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Производство новой марки полиэтилена ПЭ-100 освоили на "ЗапСибНефтехиме" в Тобольске, сообщает пресс-служба предприятия.

Новый продукт отличает повышенная стойкость к воздействию внешней среды и необычный внешний вид гранул – они черные. Используется данная марка преимущественно для производства труб большого диаметра, пользующихся высоким спросом в нефтегазовой промышленности, жилищно-коммунальной и других сферах – в качестве альтернативы стальным трубам. В секторе ЖКХ полимерные трубы позволяют экономить до 50% затрат на обслуживание водопроводов и канализации.

Эксплуатационные характеристики трубопроводов, изготовленных из ПЭ-100, выше за счет добавления в состав исходного полимера технического углерода, в быту более известного как сажа.

"Технический углерод – это одна из модификаций углерода, который в виде различных соединений широко встречается в природе. Уголь, графит, даже алмазы – все это углерод. В исходный полимер добавляют технический углерод, а также комплекс присадок, препятствующих его разрушению при термической обработке, например, сварке. В результате замедляется старение полимера под воздействием ультрафиолета, благодаря чему обеспечивается расчетный срок службы полиэтиленовых трубопроводов 50 лет", - рассказал начальник производства готовой продукции "ЗапСибНефтехима" Марат Гильманов.

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# ЗапСибНефтехим , полимеры , полиэтилен , Тобольск

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