Два тюменских хора выступят на окружном этапе всероссийского фестиваля

| Фото: znamensk72.ru | Фото: znamensk72.ru

Старший хор "Вдохновение" детской школы искусств им. В. В. Знаменского" в Тюмени и хоровой ансамбль "Глория" Тюменского института культуры станут участниками окружного этапа всероссийского хорового фестиваля, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Коллективы стали лауреатами первой степени регионального этапа фестиваля, который прошел в Тюмени в заочной форме. В общей сложности жюри отсмотрело видеоматериалы 19 коллективов.