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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области более 6 тыс. ветеранов получат поздравление президента России

Общество, 18:49 26 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 6 тыс. ветеранов войны, блокадников и тружеников тыла Тюменской области получат персональные поздравления президента России с Днем Победы. Специальные художественно оформленные конверты с поздравлением главы государства доставят со 2 по 8 мая, сообщает Почта России.

При необходимости специалисты Почты России уточнят новое место жительства ветерана и доставлять поздравления по актуальным адресам. Если адресата не окажется дома, например, переехал на дачу или временно отсутствует, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставки поздравления. Письма вручат адресатам лично, но без требования подписи в получении.

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# День Победы , Почта России

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