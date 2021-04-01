В Ишиме памятными медалями отметили ликвидаторов Чернобыльской катастрофы

Памятными медалями "35-я годовщина аварии на ЧАЭС" наградили ликвидаторов последствий взрыва на Чернобыльской атомной электростанции, живущих в Ишиме, 26 апреля. Их вручил глава города Федор Шишкин, сообщает пресс-служба муниципалитета.

"Вы для нас - пример отваги и верности служебному долгу. Выражаю глубокое сочувствие всем, кого коснулась радиационная авария. Желаю ликвидаторам, их семьям - добра, мира и благополучия!" - сказал он.

Всего в Ишиме проживают 24 ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС и четыре вдовы участников ликвидации ее последствий.

Более 100 школьников Ишима сегодня побывали на экскурсиях ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, в музее при ишимской полиции. Их провели сотрудники МО МВД России "Ишимский" с коллегами из Росгвардии.

Для ребят подготовили информационный стенд и рассказали о событиях 35-летней давности. О том, как ликвидаторы аварии безоговорочно выполняли свой долг, зная о рисках для здоровья и жизни, разбирали завалы, рыли траншеи, старались не допустить попадания радиации в грунтовые воды. Работали там, где техника выходила из строя.

| Фото: МО МВД России «Ишимский» | Фото: МО МВД России «Ишимский»

Школьники пришли к выводу, что нельзя забывать события 1986 года и тех людей, которые спасли мир от радиоактивной катастрофы. Они почтили память героев минутой молчания.

Инна Кондрашкина