Жителей Тюмени приглашают на акцию "Волна здоровья"

| Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД ВКонтакте | Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД ВКонтакте

Профилактическое мероприятие "Волна здоровья" пройдет в Тюмени на площадке у ТРЦ "Кристалл" 16 мая.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист отдела профилактики областного центра профилактики борьбы со СПИД Елена Лосева, акция будет приурочена ко Всемирному Дню памяти умерших от СПИДа. Участники не только смогут пройти анонимное тестирование на ВИЧ, но и получить консультации врачей, психологов, представителей общественных организаций.

"Будет организовано бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ. Любой желающий сможет прийти, сдать анализ и через несколько минут узнать свой диагноз. Также мы надеемся, что к нам присоединятся специалисты Медицинского города и других учреждений здравоохранения. Планируем организовать работу врачей-онкологов", - рассказала она.

О жизни ВИЧ-положительных людей расскажут специалисты общественной организации "Поколение". Будет организован специальный консультационный пункт, где все желающие узнают о том, что такое ВИЧ. Специалисты также проконсультируют людей с ВИЧ и расскажут как получить лекарственные препараты, специальные продукты питания, молочную смесь для грудных детей.

"Также люди с ВИЧ-инфекцией получат психологическую помощь. Совсем недавно на Всемирной конференции по эпидемиологическому благополучию было сказано, что 60% людей, которые имеют статус ВИЧ-положительного человека, страдают депрессией, поэтому психологическая поддержка очень важна. А консультанты "равный-равному" поделятся своим опытом. То есть это будет не только праздник памяти тех, кто ушел, но и праздник жизни тех, кто не хочет заболеть, или кто болен, но не знает как с этим справиться", - отметила Елена Лосева.

Развлекательная программа акции "Волна здоровья" будет включать в себя спортивные мероприятия. Запланирована силовая тренировка, занятия по стрейчингу и зумбе.

Елена Лосева добавила, что в Тюменской области проживают более 18 тысяч ВИЧ-положительных людей, из них 10 тысяч – в Тюмени. По ее словам, профилактика очень важна и каждый человек должен обследоваться на ВИЧ минимум один раз в год.

Любовь Голышева