Тюменскую продукцию поставляют в Нидерланды, Польшу, Финляндию, Казахстан и Германию

| Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области | Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области

Тюменские товары и услуги поставляют в Нидерланды, Польшу, Финляндию, Казахстан, Германию: география стран экспорта Тюменской области широкая, это 100 стран мира. При этом количество инструментов для выхода на зарубежные рынки становится все больше.

О новых мерах поддержки экспортно ориентированных компаний на заседании экспортного совета при губернаторе Тюменской области рассказал директор департамента инвестполитики и господдержки Тюменской области Антон Машуков.

Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" помогает расти малому и среднему бизнесу. Центр работает и с крупными предприятиями: с компанией "Кримм", птицефабрикой "Боровская", заводом "Данон". А на федеральном уровне господдержку тюменским экспортерам оказывает Российский экспортный центр и торговые представительства при Минпромторге.

"Предприятиям АПК уже сейчас можно подавать заявки на компенсацию транспортных затрат; предприятиям, работающим в сфере промышленности – с 1 по 31 августа, – пояснил Антон Машуков. – Сопроводить и правильно оформить заявки поможет тюменский Центр поддержки экспорта".

Специалисты акцентировали внимание, что вся система поддержки экспортно ориентированных предприятий будет базироваться на цифровой платформе "Мой экспорт". Уже сейчас через эту платформу можно получить ряд федеральных мер поддержки – это субсидии по возмещению транспортных расходов для предприятий промышленности и АПК сектора.

В перспективе для тюменского региона – развитие экспорта в страны таможенного союза и СНГ, а также в Азию, на Ближний Восток и в Северную Африку. Услуги Центра поддержки экспорта предоставляются бесплатно и оказываются в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".