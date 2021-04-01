Русские Медянки включат в региональную программу газификации
| Фото: администрация Тобольского района
Деревню Русские Медянки включат в региональную программу газификации, сообщает администрация Тобольского района.
Этот вопрос поручил проработать глава муниципалитета Леонид Митрюшкин в ходе рабочего визита в села района.
В с. Бизино этим летом отремонтируют три улицы. Улицы Заречная и Ветровая включены в план дорожных работ на 2021 год. Их покроют щебнем.
На улице Тобольской сформируют полотно грунтовой дороги и сделают водоотвод. Кюветы региональной трассы от Бизино до д. Татарские Медянки освободят от поросли.