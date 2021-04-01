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Русские Медянки включат в региональную программу газификации

Экономика, 12:32 27 апреля 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Деревню Русские Медянки включат в региональную программу газификации, сообщает администрация Тобольского района.

Этот вопрос поручил проработать глава муниципалитета Леонид Митрюшкин в ходе рабочего визита в села района.

В с. Бизино этим летом отремонтируют три улицы. Улицы Заречная и Ветровая включены в план дорожных работ на 2021 год. Их покроют щебнем.

На улице Тобольской сформируют полотно грунтовой дороги и сделают водоотвод. Кюветы региональной трассы от Бизино до д. Татарские Медянки освободят от поросли.

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# газификация , Тобольский район

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