Русские Медянки включат в региональную программу газификации

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Деревню Русские Медянки включат в региональную программу газификации, сообщает администрация Тобольского района.

Этот вопрос поручил проработать глава муниципалитета Леонид Митрюшкин в ходе рабочего визита в села района.

В с. Бизино этим летом отремонтируют три улицы. Улицы Заречная и Ветровая включены в план дорожных работ на 2021 год. Их покроют щебнем.

На улице Тобольской сформируют полотно грунтовой дороги и сделают водоотвод. Кюветы региональной трассы от Бизино до д. Татарские Медянки освободят от поросли.