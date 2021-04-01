Акция #БезТонировки в Тюмени выявила 1 тыс. нарушений

Около 1 тыс. нарушений выявили тюменские инспекторы с начала профилактического мероприятия "Тонировка", которое проходит на территории области с 18 апреля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

180 водителей получили требования об устранении тонировки, остальные сняли пленку на месте.

Автоинспекторы совместно с представителями власти и общественности в рамках акции #БезТонировки призвали водителей отказаться от использования тонировки, не соответствующей правилам светопропускаемости стекол.

Эксперты отметили, что незаконная тонировка угрожает безопасности участников дорожного движения, это подтверждается научными исследованиями – в частности, один из экспериментов ТИУ показал, что в темное время суток водители не могли правильно определить расстояние до другого автомобиля, сидя за тонированными стеклами.

Кроме того, использование незаконной тонировки свидетельствует о стремлении автомобилистов сознательно нарушать закон, что является показателем низкой культуры вождения. С водителями провели профилактические беседы.

Исполняющий обязанности начальника ГИБДД Тюменской области Андрей Миллер напомнил водителям об административной ответственности за использование незаконной тонировки и пояснил, что тонировка – это не модно и небезопасно.