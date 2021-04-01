Гости "Библионочи " в Тюмени стали героями звездных дорог

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более четырехсот гостей привлекла X Всероссийская "Библионочь-2021" в Тюменскую областную научную библиотеку им. Д. И. Менделеева.

"В прошлом году мероприятие проходило онлайн в связи с эпидемиологической ситуацией, а в этом мы могли пригласить уже немного людей по предварительной записи, опять же - чтобы ограничить количество участников. В 2017-2019 годах, мы, конечно, больше площадок организовывали и намного больше читателей могли посетить библиотеку: 3-4 тыс. желающих" — сообщила заместитель директора по административно-организационной деятельности библиотеки Дарья Митрякова.

Акцию посвятили 60-летию со дня первого полета человека в космос. А библиотека превратилась в межгалактическую станцию "ТОНБ – Два. Ноль. Два. Один" с остановками на планетах: "Космос Старс", "Корусант", "Хранители Андромеды", "Звездный десант", "Байконур", "Космические узоры", "Нон-стоп Галактика", "Трансформация научной мысли"", "Герои звездных дорог".

Посмотреть выступления, оценить костюмы героев и поучаствовать в мультимедийной программе "Челлендж-шоу" пришли не только дети, но и их родители. Ведущий задавал много вопросов по поводу социальных сетей: "Знаете ли вы, что такое "Tik-Tok", "ВКонтакте", "Like" и другое". Дети, на удивление всех присутствующих, "сидят" даже в "Одноклассниках". А что такое "Библионочь" знали не все.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Любители рукоделия собрались на мастер-классе "Герои звездных дорог", где научились изготовлению мини-книг и блокнотов с изображением российских космонавтов. Взрослые и подростки старались вышить аккуратные стежки на корешок своего блокнота. Потом можно было выбрать фотографию в космическом стиле и забрать изделие на память.

"Нам все очень понравилось, мы сделали блокнот на мастер-классе, я шила, а ребенок помогал", - сказала посетительница Светлана Ишимова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Все желающие получили эксклюзивные читательские билеты с логотипами "Библионочи-2021".

Акция проходила и онлайн. Можно было ознакомиться с научно-популярной лекцией "География. Космос. Сибирь. Тюмень"; короткометражным фильмом "Космические тайны редкого фонда"; поучаствовать в викторине "Книга – путь к звездам".

В завершении вечера выступил театр "Helios" с огненно-пиротехническим шоу.

Алёна Черноусова, Валерия Кадочникова