Медицинские учреждения Тюмени изменят график работы в майские праздники

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Рабочие дни во всех государственных медицинских учреждениях Тюменской области, оказывающих амбулаторную помощь, будут на час короче 30 апреля и 8 мая. Обычный режим сохранится 4, 5, 6 и 7 мая, сообщает региональный департамент здравоохранения.

1 и 9 мая прием пациентов будут вести дежурные врачи с 9 до 16 часов, также будут работать перевязочные, процедурные и прививочные кабинеты.

2, 3 и 10 мая дежурные врачи примут пациентов с 9 до 16 часов, также будут работать перевязочные, процедурные и прививочные кабинеты; диагностические службы, врачи-специалисты;

Травматологическая поликлиника ГБУЗ ТО "ОКБ № 2" будет работать 3 и 10 мая с 8 до 14 часов.

Стоматологическую помощь в амбулаторных условиях будут оказывать 8 мая с 8 до 14 часов.

По онкологическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказана в Медицинском городе, а также в центрах амбулаторной онкологической помощи на базах областных больниц №3 Тобольска, № 4 Ишима, № 11 Голышманово и № 12 Заводоуковска 8 мая с 8 до 14 часов.

По фтизиатрическому профилю амбулаторную медицинскую помощь окажут специалисты Областного противотуберкулезного диспансера 3 мая с 8 до 14 часов, 10 мая с 8 до 14 часов.

По наркологическому профилю амбулаторная медицинская помощь можно получить в областного профильном диспансере 8 мая с 8 до 15 часов.

По психиатрическому профилю за амбулаторной медицинской помощью следует обращаться к специалистам Областной психиатрической больницы 8 мая с 9 до 13 часов.

Пациентам с ВИЧ-инфекцией амбулаторную медицинскую помощь окажут специалисты Центра профилактики и борьбы со СПИД 1 и 8 мая с 9 до 13 часов 30 минут.

Пациенты с кожными и венерическими заболеваниями за амбулаторной медицинской помощью могут обратиться в Областной кожно-венерологический диспансер 8 мая с 8 до 14 часов.

Экстренная и неотложная медицинской помощь, в том числе и по стоматологическому профилю, будет оказываться круглосуточно.