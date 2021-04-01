В Тюмени увеличат количество патрулей на майские праздники

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

На усиленный вариант несения службы перейдет личный состав УМВД в майские праздники в Тюмени. Об этом на совместном заседании городской антитеррористической комиссии и оперативной группы в Тюмени доложил заместитель начальника УМВД России по городу Тюмени – начальник полиции Дмитрий Ерошов.

На заседании, которое прошло под председательством главы Тюмени Руслана Кухарука, были рассмотрены актуальные вопросы в сфере профилактики терроризма и обеспечения безопасности граждан.

"Ежедневно на инструктажах личный состав ориентируется на повышение бдительности и оперативное реагирование на поступающую информацию, связанную с терроризмом, проявлением экстремизма, - отметил Дмитрий Ерошов. - Личный состав строевых подразделений ОБППСП, ДПС ГИБДД ориентирован на своевременное изъятие с улиц и других общественных мест лиц, находящихся в состоянии опьянения".

По словам начальника подразделения Александра Савина, маршруты патрулирования 17 групп задержания отдела вневедомственной охраны по городу Тюмени (ОВО) будут максимально приближены к объектам, подлежащим обязательной охране войсками национальной гвардии, критически важным объектам, потенциально опасным объектам, объектам жизнеобеспечения.

Подразделения МЧС на период празднования майских праздников готовы к выполнению задач по предназначению. В режиме "Повышенная готовность" будут находиться подразделения федеральной противопожарной службы (ФПС). Это, по словам начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тюмени Главного управления МЧС России по Тюменской области Николая Черкасова, позволяет ввести в расчет резервную технику, укомплектовать ее личным составом и при необходимости привлечь для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города.

Глава города Тюмени Руслан Кухарук призвал всех участников заседания ответственно отнестись к вопросам обеспечения безопасности граждан в период подготовки и проведения майских праздников.