В Тюмени открыли окружную сессию WorldSkills Россия по реализации трех нацпроектов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На мировом уровне движения WorldSkills Россия пополняется тюменскими участниками. Об этом на открытии сессии WorldSkills Россия с регионами УФО по реализации нацпроектов заявил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев. Он напомнил, что в рейтинге российских регионов наша область занимает 12-е место.

27 апреля в областном центре на базе Центра опережающей подготовки открылась завершающая встреча из восьми окружных сессий, посвященная сотрудничеству Агентства WorldSkills Россия, региональных координационных центров и субъектов УФО по реализации новых программ в рамках национальных проектов "Образование", "Демография" и "Производительность труда".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ее участниками стали представители региональных координационных центров и региональных органов власти УФО.

"За время работы в движении WorldSkills я могу заметить, что благодаря ему колледжи меняют не только свое технологическое наполнение, оборудование и материально-техническую базу, но и ряды педагогов и мастеров пополняются новыми профессионалами. В том числе, это наши конкурсанты", - считает директор департамента регионального развития АНО "Агентство развития профессионального мастерства" Людмила Иванюк.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заместитель гендиректора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста АНО "Агентство развития профессионального мастерства WorldSkills Россия" Олег Базер отметил, что сегодня у Тюменской области имеются преимущества в сравнении с другими регионам России.

"Это связано, в первую очередь, с экономикой региона, это напрямую связано с перспективами WorldSkills, если говорить о трудоустройстве, как о финальной точке траектории любого участника движения", - рассказал он. Также он заметил, что в регионе активно развиваются новые направления, такие, как цифровой туризм. "Все это очень удачно совпадает со стратегией региона о применении своих кадров на своей территории", - добавил Олег Базер.

Центральным вопросом сессии станет обсуждение реализации программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в рамках федерального проекта "Содействие занятости" и национального проекта "Демография". Также в рамках окружной сессии участника рассмотрят практики регионального сетевого взаимодействия, алгоритмы взаимодействия региональных координационных центров и Агентства WorldSkills Россия, требования к проведению демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.

"Демонстрационный экзамен – один из важнейших проектов WorldSkills, - считает Олег Базер. – Он связан, в первую очередь, с тем, чтобы на любой территории нашей большой страны выпускник мог быть сопоставлен с выпускником любого другого города по той же компетенции. Это позволит оценить уровень образования и подготовки конкретного человека, что напрямую касается его будущего трудоустройства".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, что в 2021 году Агентство WorldSkills Россия в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" подготовит по коротким программам свыше 56 тыс. россиян, не менее 42 тыс. из них по итогам обучения будут трудоустроены или станут самозанятыми.

"Все проекты, реализуемые сегодня Агентством, я отношу к перспективным. Меняется время и меняются подходы, уверен, что сегодня все мы плодотворно поработаем", - отметил, открывая сессию, директор департамента образования Тюменской области Алексей Райдер.

Николай Ступников