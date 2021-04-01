Тюменцы смогут улететь прямыми рейсами в Сочи, Анапу, Геленджик, Краснодар и Минеральные Воды

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюменские путешественники летом смогут добраться прямыми рейсами из аэропорта Рощино до главных курортов страны – Сочи, Анапы, Геленджика, Краснодара, Минеральных Вод. Всего же в летней программе Utair, сообщает пресс-служба компании, 63 маршрута на юг России. 52 из них — прямые рейсы между регионами.

"Наша цель — связать все регионы маршрутной сети Utair прямыми рейсами с югом, — рассказал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов. - 18 маршрутов летней программы абсолютно новые. Мы открыли эти направления с экономичными тарифами, чтобы пассажиры могли быстро и без пересадок добраться до южных городов этим летом".

Новые рейсы появляются в расписании и в продаже поэтапно. Билеты можно приобрести на utair.ru и в мобильном приложении.

Utair летает более чем по 140 направлениям в России, из них 75 маршрутов являются уникальными и доступны только пассажирам авиакомпании. Utair связывает регионы России прямыми рейсами благодаря развитой системе трансферных хабов в Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Минеральных Водах, Сочи, Сургуте, Тюмени, Уфе и Ханты-Мансийске.