Тюменские кладбища Янауловское, Матмасовское и Казаровское начали обрабатывать от клещей

| Фото: Роспотребнадзор | Фото: Роспотребнадзор

Противоклещевые обработки начались на кладбищах Тюмени 27 апреля, сообщает городская администрация. Первыми пройдут обработку мусульманское, Янауловское, Матмасовское и Казаровское кладбища.

Обработки проводятся, если в ближайшие три дня не будет дождей. Проверка качества проводится через три-пять дней и повторяется еще раз через 15-20 дней.

Информация о времени проведения противоклещевых обработок размещена на информационных досках на территориях городских кладбищ города. 28 апреля обработка продолжится на остальных 17 кладбищах Тюмени.