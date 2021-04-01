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Тюменские кладбища Янауловское, Матмасовское и Казаровское начали обрабатывать от клещей

Общество, 18:48 27 апреля 2021

Роспотребнадзор | Фото: Роспотребнадзор

Противоклещевые обработки начались на кладбищах Тюмени 27 апреля, сообщает городская администрация. Первыми пройдут обработку мусульманское, Янауловское, Матмасовское и Казаровское кладбища.

Обработки проводятся, если в ближайшие три дня не будет дождей. Проверка качества проводится через три-пять дней и повторяется еще раз через 15-20 дней.

Информация о времени проведения противоклещевых обработок размещена на информационных досках на территориях городских кладбищ города. 28 апреля обработка продолжится на остальных 17 кладбищах Тюмени.

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# акарицидная обработка , кладбища , клещи

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