Новый медиацентр в Тюмени ждет талантливую молодежь

| Фото: Медиацентр ВКонтакте | Фото: Медиацентр ВКонтакте

Официальное открытие Медиацентра молодежной политики состоялось в Тюмени 27 апреля. В новом пространстве ждут молодых медийщиков, которые готовы учиться новому и хотят творить уникальный и нужный обществу контент.

К организации подошли креативно - организовали интерактивную экскурсию. Первыми гостями нового пространства стали директор регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский, его заместитель Ирина Широкова и куратор молодежных пространств в Тюменской области Юлия Каргаполова.

В стенах медиацента разместились студия для создания фото и видеоконтента, записи звука и выхода в прямой эфир, площадка, где будут регулярно проходить питчинги идей в сфере медиа, редакция "Моего портала" и коллектив, который помогает молодежным сообществам области создавать креативный контент для соцсетей, генерировать инфоповоды, продвигать события. Кроме того, студенты могут пройти здесь практику и стать частью медиаштаба крупных событий для молодежи.

Павел Белявский выразил надежду, что новое пространство поможет создать практику и даст возможность людям, вступающим в профессию, связанную с медиа, приобрести полезные привычки журналистов, научит их отражать в своих материалах разные точки зрения и избегать трактовки тех или иных событий выдуманными из собственной головы вещами. Юлия Каргаполова пожелала команде пространства сил, креатива, новых форм и отклика молодых людей.

Подробнее о медиацентре и о том, как туда можно попасть - на их сайте.

Дарья Казакова