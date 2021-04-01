Тюменские студенты стали пятыми на "Всероссийских судебных дебатах-2021"

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Команда ТюмГУ вошла в пятерку лучших в секции уголовного судопроизводств на студенческом модельном судебном процессе "Всероссийские судебные дебаты–2021". Дебаты прошли в семнадцатый раз, заключительный этап состоялся в Казанском федеральном университете, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Модельный процесс состоял из двух туров: написание меморандумов и устных выступлений команд. На первом этапе по секции "уголовное судопроизводство" было представлено более 30 команд.

В заключительном этапе судебных дебатов в Казанском университете соревновались 12 команд из ведущих юридических вузов Казани, Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других городов России, прошедших отборочный тур. Их выступления оценили практикующие юристы, работники органов прокуратуры и следствия, судьи и представители науки.

В состав команды ТюмГУ вошли студенты четвертого курса направления "Юриспруденция" Института государства и права Анастасия Александрова, Анастасия Звягинцева, Анна Еремина и Дарина Федорова. Тренером выступила доцент кафедры уголовного права и процесса ИГиП Галина Пережогина.

В этом году фабула уголовного судопроизводства касалась вопросов, связанных с правовым регулированием криптовалюты, банковских операций, а также признаков и механизма финансовых пирамид. Стороне обвинения требовалось квалифицировать деяние, стороне защиты - подготовить позицию на основании всех возможных обвинений.

Представители ТюмГУ показали высокий уровень знаний не только в составлении процессуальных документов, но и получили максимальные баллы за ораторское искусство, умение парировать аргументы оппонентов, а также приобрели практические навыки, необходимые для профессиональной деятельности.