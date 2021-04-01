В "Конторе пароходства" покажут видеоинсталляцию "Манифесто"

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Видеоинсталляцию Джулиана Розефельда "Манифесто" покажут в "Конторе пароходства" в Тюмени 3 мая в 19 часов, сообщают организаторы.

"Здесь встречаются Малевич, Джармуш, Кандинский и Годар, а их вдохновляющие высказывания о свободе и новаторстве, политике и искусстве, любви и смерти произносят 13 героинь — и каждую сыграла Кейт Бланшетт. Разобраться в картине и искусстве XX века поможет киновед, преподаватель истории кино и директор фестиваля документальных фильмов "Кинза" Наталья Соколова", — рассказали в "Конторе пароходства".

Показ приурочен к выставке о цифровизации "Утопия для синтезатора в теплых тонах". После фильма участников встречи проведут по экспозиции и предложат обсудить работы тюменских художников.

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