Выставку к юбилею Анатолия Омельчука откроют в Центральной городской библиотеке в Тюмени

| Фото: Централизованная городская библиотечная система | Фото: Централизованная городская библиотечная система

Выставочная экспозиция "Всю жизнь пишу одну-единственную книгу – "Книгу Сибири", приуроченная к 75-летнему юбилею Анатолия Омельчука, состоится в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) в Тюмени 30 апреля в 12 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

"Авторский почерк и стиль Анатолия Омельчука – оригинальное мышление, лаконичный слог и вечно живой интерес к собеседникам, вместе с которыми постигаются тайны бытия и оттаивает ранее безмолвная история родной Сибири. Сибирь для Омельчука – не только нефть и газ, лес и рыба. Как бы ни были важны щедроты природы, Сибирь для него, прежде всего, – люди", — рассказали организаторы встречи.

Выставочная экспозиция познакомит с прозой и публицистикой автора, в том числе с уникальными изданиями, например, с "Книгой слов", созданной из бивня мамонта.

Особое место в экспозиции занимают фотографии, которые были сделаны во время экспедиций Анатолия Омельчука по Сибири. На снимках запечатлены Сибирь, бескрайний Север, Полярный круг.

Экспозиция будет работать для тюменцев и гостей города в часы работы Центральной городской библиотеки. Вход на мероприятие по пригласительным билетам. Телефон для справок: 43-28-49. При себе необходимо иметь медицинскую маску.

Возрастное ограничение: 6+.