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Танцевальные баттлы ждут тюменцев на акции "Культурный хоровод"

Общество, 19:34 28 апреля 2021

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Танцевальные баттлы ждут тюменцев на акции "Культурный хоровод", которая начнется на площадке ДК "Водник" на ул. Судоремонтной 29 апреля в 13 часов.

Событие приурочено к Международному дню танца. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" культорганизатор ДК "Водник" и ведущая Олеся Выхристюк, горожан ждут интерактивные игры, хороводы, танцевальные флешмобы. Участие в акции примут клубные формирования ДК "Водник". Тюменцам представят вокальные, хореографические номера.

"В конце мы сделаем с гостями и артистами красивый хоровод. Присоединиться сможет любой желающий. Хоровод всегда объединяет людей, в любые времена, заряжает положительными эмоциями и энергией. Продолжительность мероприятия — час", — добавила Олеся Выхристюк.

Инна Пахомова

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# акция , ДК Водник , танцы

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