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В Тюмени для участников олимпиады "Я - профессионал" пройдет форум "Энергия 2050"

Общество, 09:46 29 апреля 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Лекции, дискуссии, семинары и круглые столы со специалистами ведущих нефтегазовых компаний пройдут для участников форума "Энергия 2050". Он состоится в рамках олимпиады "Я – профессионал" для талантливых студентов из разных регионов страны с 29 мая по 1 июня, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В программу форума включены бизнес-игры, игры-симуляторы и командные проекты, направленные на решение реальных инженерных задач. Они помогут развить навыки эффективной коммуникации и командной работы, критическое и системное мышление. В ходе игр участникам предстоит использовать широкий спектр информационных технологий. Основное внимание на форуме уделяется не столько теоретическим знаниям, сколько умению применять их в реальной профессиональной деятельности.

Подать заявку участники отборочного этапа четвертого сезона олимпиады могут до 29 апреля.

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# олимпиада Я - профессионал , ТюмГУ

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