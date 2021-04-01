Узнать об истории, гастрономии, уличном искусстве предлагают тюменцам в майские праздники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Познакомиться с историей, уличным искусством и гастрономией Тюмени, а также посетить термальные источники предлагает горожанам и гостям областной столицы в длительные майские выходные Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

В погожий день можно совершить прогулку по набережной протяженностью 4 км и посетить все ее площадки.

В 250 рублей с человека обойдется обзорная экскурсия по городу на двухэтажном автобусе с гидом. Билеты продаются в кассе музея "Городская Дума".

Совершить велопрогулку поможет сервис велошеринга. Найти свободный велосипед и управлять арендой можно через мобильное приложение Lucky Bike, стоимость 2 рубля/минута по тарифу "Поминутный".

В городе также действуют несколько сервисов с бесконтактной арендой самокатов.

Бесплатный мобильный аудиогид для прогулок по городу доступен в приложении Visit Tyumen для iOS и Android.

Тюменцев приглашают в гастротур по заведениям города. Размер среднего чека в ресторане-музее "Чум" составит 2,5 тыс. рублей.

Познакомиться с тюменским стрит-артом поможет карта объектов создателей проекта "Морфология улиц".

Наконец, в выходные можно отправиться в тур по термальным источникам. На термальном источнике "Верхний бор" со взрослых посетителей возьмут от 900 рублей, с детей – от 650 рублей.

Список заведений и сервисов здесь.

Татьяна Ковалева