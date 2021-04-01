В детских садах Тюменской области дежурные группы будут работать с 4 по 7 мая

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

В детских садах Тюменской области с 4 по 7 мая будет организована работа дежурных групп. С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая дошкольные учреждения не работают.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в областном департаменте образования и науки.

Предварительно в дошкольных учреждениях будут составлены списки детей, родители которых работают в этот период. Это работники здравоохранения, непрерывных производств, торговли и других сфер. После чего станет ясно, есть ли потребность в местах в детских садах в эти дни, и сколько воспитателей выйдут на работу.

В ведомстве также отметили, что такая схема работы уже применялась в регионе в дни актировок и период пандемийных ограничений.

Ранее президент Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными. Таким образом глава государства отреагировал на предложение главного санитарного врача страны Анны Поповой о непрерывности майских праздников для нераспространения коронавирусной инфекции.

Позже Минпросвещения рекомендовал школам отправить детей на выходные в период между майскими праздниками.

Любовь Голышева