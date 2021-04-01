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Бардовский фестиваль пройдет на тюменской набережной

Общество, 08:37 30 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Праздник поклонников бардовской песни пройдет в Тюмени 12-14 июня под открытым небом. Заявки на участие в 17-м межрегиональном фестивале "Бардовский в Тюмени им. Николая Старченкова" организаторы ждут от коллективов и исполнителей из областного центра и других городов.

Как отмечают в департаменте по спорту и молодежной политике Тюмени, ранее фестиваль носил статус "зимнего" и был запланирован на февраль. В связи с эпидобстановкой было принято решение провести его летом на тюменской набережной.

Три фестивальных дня позволят зрителям насладиться творчеством бардов практически в режиме нон-стоп. Исполнители смогут не только познакомить гостей со своим творчеством, но и узнать тонкости и секреты бардовского искусства у опытных мэтров жанра.

В мультицентре "Контора пароходства" организуют творческие мастерские по вокалу, исполнительскому мастерству и поэзии. В фестивале примут участие гости из Москвы: блюз-исполнитель Андрей Козловский, гитарист-виртуоз Роман Ланкин, джазовый гитарист Александр Родовский и студия авторской песни "Рио-Рита" из Нижневартовска.

Заявки на участие принимают до 10 июня по адресу: ул.50 лет Октября, 46 (МАУ "ТГМЦ"), на электронную почту omp_tgmc@bk.ru или по факсу 8(3452) 51-79-61. Подробная информация о проведении фестиваля в группе.

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# бардовский фестиваль

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