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Онлайн-запись на вторую смену "Отрядов мэра" откроется с 4 мая

Общество, 18:46 30 апреля 2021

с сайта "Отрядов мэра" | Фото: с сайта "Отрядов мэра"

Онлайн-запись на вторую смену "Отрядов мэра", которая пройдет в Тюмени с 12 по 16 июля, откроется на сайте отряды-мэра.рф 4 мая в 10 часов. Документы на вторую смену будут принимать после майских праздников с 11 по 14 мая, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Подростки и родители, оформившие электронный талон через официальный сайт "Отрядов мэра", сдадут документы в отдел по проведению мероприятия в области содействия трудоустройству несовершеннолетних МАУ "ТГМЦ" (ул. 50 лет Октября, 48) в то время, которое указано в талоне.

Получить трудовой опыт на пятидневной смене смогут 1 тыс. 300 тюменских подростков. Заработная плата ребят за вычетом всех налогов и с учетом материальной поддержки Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района составит 2 тыс. 148,05 руб.

"В онлайн-запись выложена лишь небольшая часть вакансий. Основная масса распределена между учреждениями общего и дополнительного образования. Запись на смены осуществляется в детско-юношеских центрах, спортивных и общеобразовательных школах, документы подаются туда же", — рассказали в учреждении.

С полным перечнем документов, необходимых для работы в "Отрядах мэра", можно ознакомиться на официальном сайте во вкладке "Порядок трудоустройства".

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# отряды мэра , подростки

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