Тюменский военкомат консультирует по поступлению в военные вузы молодежь и их родителей

| Фото: https://vk.com/dv_russia | Фото: https://vk.com/dv_russia

Узнать о правилах поступления в высшие военно-учебные заведения (ввузы) юные тюменцы их родители могут в военном комиссариате Тюменской области.

Консультации по всем вопросам, связанным с учебой, о льготах и о том, кто имеет право на преимущественное зачисление, можно получить по телефону: 8 (3452) 79-19-07, часы работы с 9 до 18 часов по будням, суббота и воскресенье - выходной.

Военком региона Алексей Куличков серьезное внимание уделяет системной работе по популяризации поступления в высшие военно-учебные заведения. Напомним, на прошедшем в апреле Дне открытых дверей в военкомате студентам городских колледжей рассказали о возможностях подготовки к армии, поступления на контрактную службу и в ввузы, а также силовые структуры, которые базируются на территории Тюменской области.

Дарья Казакова