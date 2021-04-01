Ишимцы присоединятся ко всероссийскому экомарафону по сдаче макулатуры

| Фото: Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА во ВКонтакте | Фото: Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА во ВКонтакте

Ишимские библиотекари приглашают горожан стать участниками Всероссийского экомарафона "Переработка". Сдать макулатуру можно в любую библиотеку города до 10 мая.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила главный специалист модельной библиотеки Анна Сигуева.

Марафон масштабный, отметила она, проходит в рамках проекта #ресурсосбережение под девизом "Сдай макулатуру – спаси дерево". На вторичную переработку можно принести глянцевые журналы, газеты, офисную бумагу, тетради, бумажную упаковку и книги, не представляющие художественной ценности.

"Модельная библиотека уже собрала более 15 килограммов макулатуры из своих фондов, принесли свои старые запасы и несколько горожан. Призываю ишимцев активнее откликнуться на акцию, участвовать могут как отдельные люди, так и коллективы организаций и предприятий города", - рассказала библиотекарь.

Экомарафон "Переработка", добавила она, проходит как соревнование между районами и городами области. По его результатам будет составлен зеленый рейтинг, в котором отметят лидеров по сбору макулатуры.

Подробности можно узнать на сайте акции.

Инна Кондрашкина