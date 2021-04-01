Парки Тюмени обработают от клещей до 5 мая

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В парках и скверах Тюмени проходит обработка деревьев и газонов специальными средствами от клещей, сообщает администрация города.

Специалисты проводят ее ночью с 22 до 5 часов. Эффект от противоклещевой обработки зависит от погоды и длится от одного до полутора месяцев. Тюменцам советуют после прогулок осматривать себя, чтобы не допустить присасывания клеща. Также применять средства индивидуальной защиты, осматривать после прогулки домашних животных.

Директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев рассказал, что обработают более 15 зон отдыха, уже 1 мая жители города могут спокойно на них отдыхать. "27 апреля полностью была обработана территория Гилевской рощи", – уточнил он.

Большинство парков и скверов Тюмени находятся в Центральном административном округе, здесь планируют обработать 209,256 га, работы продолжатся до 5 мая.