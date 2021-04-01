От молодых тюменцев ждут заявок на "Национальную молодежную кинопремию"

| Фото: Национальная молодежная кинопремия во ВКонтакте | Фото: Национальная молодежная кинопремия во ВКонтакте

Стартовал прием заявок на "Национальную молодежную кинопремию". Заявки принимают по 13 августа 2021 года.

В Премии могут участвовать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся авторами (соавторами) игровых, короткометражных, документальных, социальных, анимационных фильмов и фильмов, снятых на смартфон, подавшие заявку на участие в Премии посредством регистрации в АИС "Молодежь России".

В случае подачи заявки от группы лиц, автором заявки (сценарист/режиссер/продюсер) должен быть член группы, чей возраст не превышает 35 лет.

Для участия в Премии необходимо перейти из личного кабинета в раздел "Мероприятия" и выбрать "Национальную молодежную кинопремию". Заполнить анкету участника и отправить заявку в выбранной номинации.

Премия проводится по следующим номинациям: "Лучший короткометражный фильм"; "Лучший фильм, снятый на смартфон"; "Лучший анимационный фильм"; "Лучший документальный фильм"; "Лучший полнометражный фильм"; "Лучшее социальное кино".

Для участия в "Национальной молодежной кинопремии" принимаютя работы 2019-2021 гг.