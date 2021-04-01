В Юргинском и Большом Сорокино Тюменской области зазвучит "Радио России"

| Фото: филиал РТРС «Урало-Сибирский РЦ» | Фото: филиал РТРС «Урало-Сибирский РЦ»

Трансляция радиостанции "Радио России" в Юргинском и Большом Сорокино Тюменской области на частотах 103,0 МГц и 101,5 МГц соответственно начнется 1 мая, сообщает филиал РТРС "Урало-Сибирский РЦ".

Передатчики мощностью 100 Вт обеспечат сигналом радиостанции более 11 тыс. жителей Юргинского района и 8 тыс. жителей Сорокинского района.

Запуск радиостанций — часть совместной масштабной программы ВГТРК и РТРС по расширению сети радиовещания. Передатчики УКВ-диапазона, приемники для которых практически не используются радиослушателями, заменяются на современные передатчики FM-диапазона. Проект сделает эфирное FM-радио доступным для большинства жителей страны, увеличит охват радиостанций ВГТРК и объем их аудитории.

РТРС выполнил программу модернизации радиосети ВГТРК на территории Тюменской области на 90%. Запуск оставшихся девяти объектов запланирован на 2021 год, юбилейный для РТРС — в августе предприятию исполнится 20 лет. Модернизация и расширение охвата радиовещания стали возможным благодаря федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы". Построенная сеть цифрового телевидения не только дала всем жителям страны 20 телеканалов в высоком качестве, но и создала инфраструктуру для других услуг связи: радио, интернета, мобильной телефонии.

День Радио празднуется в честь первой демонстрации грозоотметчика — "прибора, предназначенного для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве", работу которого отечественный ученый Александр Попов продемонстрировал 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества. Сегодня, в информационную эпоху, открытие Александра Попова лежит в основе всех приборов и воспринимается как неотъемлемая часть жизни.