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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области за сутки площадь лесных пожаров увеличилась на 5 тыс. га

Общество, 13:36 29 апреля 2021

ИА "Тюменская линия"

48 лесных и ландшафтных пожаров зафиксировали в Тюменской области за сутки. Площадь возгорания составила более 5 тыс. га, сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

12 природных пожаров еще тушат, задествовали более 1 тыс. человек, работает 200 единиц техники, уточнил Михнович.

28 апреля произошел крупный ландшафтный пожар в районе Велижанского тракта. В опасности находились дачные общества "Липовый остров" и "Русское поле". Возгорание домов удалось предотвратить.

Особый противопожарный режим действует в области с 15 апреля. Посещать леса, сжигать траву и сухостой на дачных и приусадебных участках запрещено. При обнаружении пожара в лесу нужно сообщить о возгорании по телефонам горячей линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.

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# противопожарный сезон

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